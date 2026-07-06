Евгени Минчев водил криптофараонката Ружа на партита в британското посолство

Евгени Минчев публикува наскоро общи снимки с Ружа Игнатова, неизвестни досега на широката публика. Разбира се, те датират от периода, когато Криптокралицата бе смятана за една от най-богатите бизнесдами у нас, а Лорда бе нейното „чичероне" в светските среди, пише България Днес.

На тези фотоси двамата са на коктейл в британското посолство в София. „Водил съм Ружа на парти при тогавашната посланичка на Великобритания. Спомени, спомени...", написа с носталгия паркетният лъв.

Минчев е и първият и комай последен официален биограф на създателката на пирамидата One Coin, който е бил нещо като неин личен” гуру" и по дрескод, етикет и здравословно хранене.