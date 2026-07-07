Джаро и Косъма ВЪЗКРЪСВАТ на сцената! (Разкриват тайни от шести сезон)

„Под прикритие“ се завръща със своя шести сезон, а публиката на Aniventure Comic Con ще бъде първата, която научи повече.

Михаил Билалов, Павел Иванов, Александър Сано, Радина Кърджилова и Кирил Ефремов ще бъдат специални гости на събитието.

Среща

Нетърпеливите фенове на най-успешния български сериал „Под прикритие“ ще могат да разберат още повече за предстоящия шести сезон този уикенд на фестивала за комикси, игри и филми – Aniventure Comic Con.

На първия ден от мероприятието (събота) от 16:30 ч. на главната сцена ще излязат част от главните актьори в сериала, които ще разкажат малко повече за предстоящото екранно събитие, а след това ще има и лична среща с феновете, на която те ще могат да се снимат със своите любими герои.

„Очаквайте интересни истории от снимачната площадка, любопитни детайли за новия сезон, който се реализира в копродукция между Falconwing Studio и Българската национална телевизия“, споделят още организаторите.

Почитателите ще видят на сцената Михаил Билалов, Павел Иванов, Александър Сано, Радина Кърджилова и Кирил Ефремов.

Част от зрителите вече започнаха да спекулират какви точно ще са ролите на Джаро и Косъма, тъй като и двата персонажа би трябвало да са мъртви, но както вече някои се изказаха, има голяма вероятност да участват в ретроспективни сцени.

Гейминг

На почитателите на фантастиката им предстои и среща с множество световни звезди, като първата обявена беше Кристофър Джъдж.

Той е американски актьор, вдъхнал живот на емблематичния Teal'c в научнофантастичния сериал Stargate SG-1. Той участва в над 200 епизода в култовата поредица и се превръща в един от най-разпознаваемите и обичани персонажи във франчайза.

Освен с екранните си роли в телевизията Кристофър Джъдж оставя ярка следа и в света на видеоигрите, давайки гласа си на един от най-разпознаваемите персонажи Kratos, главния герой в хитовата видеоигра God of War (2018) и продължението – God of War Ragnarök (2022).

За работата си по изграждането на образа на Kratos актьорът получава широко признание в гейминг индустрията.

Не пропускайте възможността да се срещнете с Кристофър Джъдж на 11 и 12 юли, когато ще има възможност за снимки и автографи с него.

Друг известен актьор, който ще вземе участие във форума, е Джон Рийс-Дейвис.

Фентъзи

Втората голяма звезда, която беше обявена, е един от най-запомнящите се персонажи от „Властелинът на пръстените“ – Гимли, в изпълнението на Джон Рийс-Дейвис.

Той посети България за първи път през септември 2013 г. за снимките на научнофантастичния екшън „Обсидиан“.

Джон Рийс-Дейвис е уелски актьор с десетилетна кариера, познат със запомнящите се свои роли в поредиците „Индиана Джоунс“ и „Властелинът на пръстените“.

Участвал е в над 200 филма и сериала, демонстрирайки актьорския си обхват и умението си да влиза в разнообразни роли, пише "Телеграф".

Той има три номинации за награда на Гилдията на киноактьорите и една спечелена. С номинация за награда „Еми“ и богата филмография Джон е сред уважаваните и признати актьори, които оформят облика на приключенското и фентъзи кино.

Неговото харизматично присъствие и запомнящ се образ в ролята на Гимли го превръщат в един от най-обичаните персонажи в култовата трилогия за „Властелинът на пръстените“.

Освен в историята за Средната земя Рийс-Дейвис оставя ярка следа и в друга емблематична приключенска поредица – „Индиана Джоунс“, където влиза в ролята на Салах.

Последното звездно име, което бе обявено за Aniventure Comic Con, е Уна Чаплин – внучката на легендарния актьор Чарли Чаплин.

Сватба

Тя става част от вселената на хитовата поредица на Джеймс Камерън Avatar с ролята си на опасната Varang – лидер на клана Ash People, в дългоочаквания Avatar: Fire and Ash.

В ултрауспешния сериал „Игра на тронове“ Уна изиграва вълнуващата роля на Talisa Maegyr (Talisa Stark), любимата на Robb Stark, като участва в една от най-шокиращите и емблематични сцени в сериала, наречена „Червената сватба“.

Уна Чаплин ще има своя специална Meet&Greet зона, в която притежателите на Meet&Greet билет или Ultra Pass билет ще могат да си направят снимка или да получат автограф.

В кариерата си Уна има и кратки роли в още знакови продукции, сред които са филмът за Джеймс Бонд Quantum of Solace и сериалите Taboo, Black Mirror, Treason, Inside No. 9 и други.

На Aniventure Comic Con феновете ще имат възможността да присъстват и на панел в зала 1 с участието на внучката на киноемблемата Чарли Чаплин, на който Уна Чаплин ще сподели вълнуващи детайли от снимачните площадки, творческия си процес и живота си.